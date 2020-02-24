В Череповецком районе водитель "Рено" врезался в остановку и погиб

24.02.2020 [Происшествия]

В Череповецком районе водитель "Рено Дастер" врезался в автобусную остановку и погиб. Авария произошла вечером 23 февраля на 384 километре автодороги Сергиев Посад – Калязин - Рыбинск - Череповец.

- По предварительным данным водитель автомобиля Рено Дастер не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на остановочный комплекс, - сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Управлявший "Рено" 48-летний мужчина погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. 

Фото пресс-службы областного УМВД

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