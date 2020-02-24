В Череповецком районе водитель "Рено" врезался в остановку и погиб

В Череповецком районе водитель "Рено Дастер" врезался в автобусную остановку и погиб. Авария произошла вечером 23 февраля на 384 километре автодороги Сергиев Посад – Калязин - Рыбинск - Череповец.

- По предварительным данным водитель автомобиля Рено Дастер не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на остановочный комплекс, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Управлявший "Рено" 48-летний мужчина погиб на месте от полученных травм. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.