Мошенник похитил 2 млн. рублей со счета жителя Вологды

24.02.2020 [Происшествия]

Мошенники похитили с банковского счета 56-летнего жителя Вологды 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД. 

Потерпевший рассказал полицейским, что ему поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил о странных списаниях денег с его карты.

- Чтобы остановить незаконные действия, необходимо в телефонном режиме сообщить ему данные карты, код из СМС-сообщений, а также данные о владельце, на кого она была эмитирована, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как только эти данные стали известны собеседнику, с банковского счета вологжанина было списано 2 миллиона рублей.

Тэги: мошенничество

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