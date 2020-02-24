Мошенник похитил 2 млн. рублей со счета жителя Вологды

Мошенники похитили с банковского счета 56-летнего жителя Вологды 2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником службы безопасности банка. Звонивший сообщил о странных списаниях денег с его карты.

- Чтобы остановить незаконные действия, необходимо в телефонном режиме сообщить ему данные карты, код из СМС-сообщений, а также данные о владельце, на кого она была эмитирована, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Как только эти данные стали известны собеседнику, с банковского счета вологжанина было списано 2 миллиона рублей.