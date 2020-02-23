Хоккейная "Северсталь" обыграла подмосковный "Витязь" со счётом 2:1

23.02.2020 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось вничью, 1:1. Череповчане открыли счёт спустя четыре минуты после стартового вбрасывания, большинство реализовал Владислав Кодола. Игрокам подмосковной команды сравнять счёт тоже помогла игра не в равных составах: Юрий Трубачев у «Северстали» получает малых штраф за задержку соперника клюшкой и гости тут же забивают голос. Александр Сёмин реализует численное большинство.

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливей оказались хозяева. Итог матча - 2:1. Победу «Северстали» принес гол Александра Петунина.

Одного очка «Витязю» хватило, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. «Северстали» до конца сезона осталось сыграть один матч, 25 февраля против хоккейного клуба «Сочи».

Тэги: хоккей

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
Опекунов Степы Кукина из Вологды приговорили к 18 годам и 4 годам колонии за убийство мальчика
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин
В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
Прокуратура: «Магистраль» некачественно убирала улицы Вологды в новогодние праздники
В Череповце в проталине реки обнаружили тело пропавшего мужчины
Школьница из Великого Устюга вышла в финал телепрограммы «Умницы и умники»
Комитет по охране памятников требует демонтировать установленную на Старом рынке в Вологде будку
Вологжанка угнала припаркованную для разгрузки товара «Газель»
20.02.2020 [Общество]

Мэрия Череповца оштрафовала на 3 млн рублей подрядчика, не справляющегося с уборкой улиц

622
0
17.02.2020 [БлогоVO]

Один из телеграмм-каналов написал, что порталу «Ньюсво» «заказали» Алексея Коновалова

2392
4
18.02.2020 [Общество]

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

11097
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Хоккейная "Северсталь" обыграла подмосковный "Витязь" со счётом 2:1
Усадьба Спасское-Куркино выиграла грант в 3 млн. рублей на восстановление
В 2020 году в Вологде объединят три пары детсадов
Ресурсный центр добровольчества откроют в Вологде
Череповчанин Артем Арефьев завоевал серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту
Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска
В Вытегорском районе грузовик с лесом опрокинулся на дорогу
 


20.02.2020 [Общество]

"Нас поддерживают врачи и жители". Как в Верховажье несколько раз меняли место для ЦРБ, ссылаясь на мнение населения

1180
0
23.02.2020 [БлогоVO]

20 февраля 1938 года, на 31 году жизни, был расстрелян автор стихов «Нас утро встречает прохладой…»

156
0
20.02.2020 [Обзор Прессы]

Крупнейший гаражный кооператив Череповца оказался на грани банкротства

1661
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика