Хоккейная "Северсталь" обыграла подмосковный "Витязь" со счётом 2:1

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над подмосковным «Витязем» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Основное время встречи завершилось вничью, 1:1. Череповчане открыли счёт спустя четыре минуты после стартового вбрасывания, большинство реализовал Владислав Кодола. Игрокам подмосковной команды сравнять счёт тоже помогла игра не в равных составах: Юрий Трубачев у «Северстали» получает малых штраф за задержку соперника клюшкой и гости тут же забивают голос. Александр Сёмин реализует численное большинство.

Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов удачливей оказались хозяева. Итог матча - 2:1. Победу «Северстали» принес гол Александра Петунина.

Одного очка «Витязю» хватило, чтобы обеспечить себе место в плей-офф. «Северстали» до конца сезона осталось сыграть один матч, 25 февраля против хоккейного клуба «Сочи».