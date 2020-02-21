Ресурсный центр добровольчества откроют в Вологде

В 2020 году в Вологде планируют открыть Ресурсный центр добровольчества. Он будет состоять из двух зон: конференц-зала для мероприятий (лекций, семинаров и тренингов) и коворкинг-центра. Волонтеры в центре смогут обмениваться опытом, создавать проекты и реализовывать их. Штат специалистов окажет необходимую методическую и консультативную помощь.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, центр добровольчества станет филиалом областного центра молодежных и гражданских инициатив «Содружество». Правительство региона выделило помещение площадью 163 квадратных метров в Вологде на ул. Казакова, 11а.

На создание ресурсного центра удалось привлечь 6 млн. рублей из федерального бюджета в рамках нацпроекта.

— Перед руководством центра поставлены амбициозные задачи не только по обучению добровольцев и оказанию помощи при подготовке проектов, но и по созданию подобных центров в муниципальных районах и городских округах, образовательных организациях, — отметил замгубернатора Евгений Богомазов.

Сейчас идет согласование проектно-сметной документации, разработка и согласование дизайна макета. Ремонтные работы начнутся уже в марте. Будут определены зоны для проведения мероприятий, совместной работы добровольцев, компьютерного класса. Открытие центра запланировано на конец мая.