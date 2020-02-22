В 2020 году в Вологде объединят три пары детсадов

В 2020 году в Вологде пройдет реорганизация трех пар детских садов. Это решение утверждено депутатами гордумы 20 февраля.

К 1 сентября 2020 года детский сад №1 «Карамель» присоединят к детсаду №8 «Маленькая страна», детсад №36 «Василек» - к детсаду №5 «Аленушка», детсад №20 «Одуванчик» - к детсаду №64 «Мальвина». В администрации отмечают, что все объединяемые учреждения расположены рядом.

«Это нормальная практика, когда маленькое учреждение присоединяется к более большому. Причина реорганизации связана с эффективностью управления. Хочу отметить, что не последует никаких увольнений, все должности будут сохранены, садики будут работать в полном режиме. Практика такая у нас применялась и ранее. Так, в 2016 году 82-й садик был присоединен к 30-му д/с», - пояснила новостному сайту администрации Вологды начальник управления образования Вологды Ирина Гуляева.

Кроме того, в 2020 году в Вологде произойдет слияние Центра творчества с Информационно-методическим центром. Будет создан ресурсный центр, который будет курировать вопросы методической поддержки педагогов и одаренных детей.