Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска

21.02.2020 [Общество]
Полиция объявила в розыск пропавшего 22-летнего жителя Белозерска

В Белозерске объявили в розыск 22-летнего Евгения Ершова, который пропал 19 февраля. Соответствующее сообщение появилось в группе межмуниципального отдела МВД России «Белозерский».

Как пояснили NewsVo в пресс-службе областного УМВД, с заявлением о пропаже в полицию обратилась мать юноши. Известно, что днем 19 февраля молодой человек сбежал из дома по адресу ул. 50 лет ВЛКСМ, 69, и с тех пор его местонахождение не установлено. На вид Евгению 25 лет, волосы светло-русые, короткие, рост около 175 см, худощавого телосложения.

— Был одет в спортивные штаны синего цвета, джемпер темно-серого цвета, куртку темно-синего цвета, на ногах носки от сапог ПВХ и женские домашние тапки светло — голубого цвета, — сообщают в отделе полиции.

Особые приметы молодого человека — шрам на затылке, родимое пятно на шее с левой стороны. Всем, кому что-либо известно о местонахождении Ершова, необходимо сообщить в дежурную часть (881-56) 2-12-02, с мобильного телефона 112, 102.

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