В Вологде двух юношей приговорили к срокам в колонии за угон ВАЗа

В Вологде суд признал двух местных жителей 17 и 19 лет виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Как установлено следствием и судом, 11 июня 2019 года с 5 до 6 часов утра, обвиняемые, находясь в состоянии опьянения на улице Щетинина, решили угнать один из припаркованных автомобилей.

«Они увидели автомобиль «ВАЗ 21112», убедились, что за их действиями никто не наблюдает, открыли водительскую дверь и сели в салон. Подсудимые привели двигатель автомобиля в рабочее состояние и поехали по улицам областного центра. На улице Пугачева их выявили сотрудники дорожно-патрульной службы», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

С учётом того, что молодые люди ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, суд приговорил их к реальному лишению свободы сроком на 3 года и 10 месяцев, а также на 1 год и 7 месяцев с отбыванием в колонии общего режима каждому.