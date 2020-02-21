Макет галеры станет экспонатом Дома-музея Петра I в Вологде

Макет галеры петровской эпохи вскоре можно будет увидеть в Доме-музее Петра I в Вологде. Такой подарок музею сделал вологодский мастер судомоделирования Павел Карандеев.

Галера — это боевой корабль, в котором для перемещения использовались главным образом вёсла. Первые в России галеры имели до 50 вёсел и до 20 пушек. Число галер в отдельные годы достигало более 200 единиц.

Макет галеры Павел Карандеев подарил музею 19 февраля на торжественном мероприятии, которое было посвящено началу юбилейного года в Вологодском музее-заповеднике. В этом году музей-заповедник отмечает своё 135-летие.

Свою историю музей-заповедник ведёт от Петровского домика, первая экспозиция которого была открыта 5 июня 1885 года. Кстати, в ближайшие несколько лет Дом-музей Петра I ждут долгожданные приятные обновления, сообщается на сайте музея-заповедника.

— 350-летие Петра I в 2022 году филиал встретит обновлённым. Уже в скором времени начнутся работы по реставрации здания, а затем — создание новой экспозиции, — рассказала заместитель начальника управления развития туризма и музейной деятельности Департамента культуры и туризма Вологодской области Ирина Велиева.

Ещё одним подарком музею на этом мероприятии стал отреставрированный кафтан конца XVII века. Предполагают, что он принадлежал архиепископу Вологодскому и Белозерскому Гавриилу, который возглавлял епархию с 1684 по 1707 годы и принимал Петра I во время его визитов в Вологду. В течение нескольких лет кафтан реставрировала Наталия Синицына — заведующая отделом реставрации археологического текстиля и кожи ВХНРЦ имени И. Э. Грабаря.

— Это уникальный кафтан. Других кафтанов именно такого кроя не сохранилось вообще, — рассказала мастер на мероприятии. — И нам очень повезло, что остались практически все детали отделки. Ажурные плетения, пуговички, тесьма — всё сохранилось. В археологическом материале это очень ценно.

Отреставрированный кафтан после праздничного мероприятия отправили в фонды музея на хранение, макет галеры в скором времени обещают выставить на обозрение в Петровском домике.