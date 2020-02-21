В Череповце в проталине реки обнаружили тело пропавшего мужчины

В Череповце следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в реке Шексне. Это пропавший в январе 32-летний горожанин.

Сообщение о том, что гулявшая с собакой женщина обнаружила тело, поступило следователям около 17 часов 20 февраля. Прибыв на место, специалисты СКР не обнаружили видимых телесных повреждений, но назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти.

— По одежде и внешнему виду выяснили, что погибшим является пропавший в Череповце в январе месяце 32-летний мужчина. В настоящее время проверкой устанавливаются все обстоятельства произошедшего, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее в группе поисково-спасательного отряда "Азимут" сообщалось, что мужчина пропал 19 января: вышел из дома в Череповце на Набережной, 37, чтобы поехать в Вологду. С тех пор о его местонахождении ничего не было известно.