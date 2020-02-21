Областная федерация самбо требует провести проверку в центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь35»

Вологодская областная федерация самбо написала обращение в прокуратуру, в котором просит провести проверку одного из сотрудников центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь35». По данным федерации, ранее судимый Камран Гасаналиев проводит там занятия с детьми. Кроме того, представители федерации утверждают, что у Гасаналиева нет специального образования в области физкультуры и спорта.

— На базе ЦСПВ «Витязь 35» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Череповца проводит учебно-тренировочный процесс по самбо с детьми до 15 лет тренер Гасаналиев Камрана Вахид Оглы, осужденный Череповецким городским по УК РФ Статья 159 ч.1, не имеющий специального образования в области физической культуры и спорта, - говорится в обращении.

На сайте Череповецкого городского суда действительно есть запись о том, что мужчина с таким именем был осужден за мошенничество. По версии следствия, Гасаналиев в течение восьми лет собирал деньги с шести родителей деньги за ежемесячное посещение секции и за выезды детей на соревнования. При этом, по уставу организации, занятия в секции самбо являются бесплатными, а финансирование выездов на соревнования осуществляется самой организацией. Ущерб оценили в сумму 162 000 рублей.

Другие родители, дети которых занимались в секции у тренера, были уверены, что он ни в чем не виноват, отмечали его высокий профессионализм и даже собирали подписи в его поддержку.

— По их мнению, некоммерческая организация не имела права собирать деньги с родителей — все должно быть бесплатно: и проживание в других городах, и питание. Мы собрали 34 подписи родителей, требуя прекратить уголовное преследование нашего тренера, но сейчас, когда обвинительное заключение уже утверждено, наверное, поздно, —рассказал газете «Речь» папа одного из воспитанников, Никита Монахов.

Приговор по делу Гасаналиева был вынесен в декабре 2018 года, вступил в силу 10 января 2019 года. Мужчину признали виновным.

Преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба, является преступлением средней тяжести. Согласно трудовому кодексу, к трудовой деятельности в сфере детско-юношеского спорта не допускаются лица не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за определенный перечень преступлений, либо умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь35» NewsVo сообщили, что Камран Гасаналиев работает у них в должности инструктора, а не тренера, отметив, что, по решению суда, мужчина не был ограничен в своей спортивной деятельности. В данный момент он занимается со взрослыми, иногда присутствует на занятиях у детей, дает рекомендации, возит детей на соревнования.