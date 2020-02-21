Областная федерация самбо требует провести проверку в центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь35»

21.02.2020 [Общество]

Вологодская областная федерация самбо написала обращение в прокуратуру, в котором просит провести проверку одного из сотрудников центра спортивно-патриотического воспитания «Витязь35». По данным  федерации, ранее судимый Камран Гасаналиев проводит там занятия с детьми. Кроме того, представители федерации утверждают, что у Гасаналиева нет специального образования в области физкультуры и спорта. 

— На базе ЦСПВ «Витязь 35» и МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 г. Череповца проводит учебно-тренировочный процесс по самбо с детьми до 15 лет тренер Гасаналиев Камрана Вахид Оглы, осужденный Череповецким городским по УК РФ Статья 159 ч.1, не имеющий специального образования в области физической культуры и спорта, - говорится в обращении.

На сайте Череповецкого городского суда действительно есть запись о том, что мужчина с таким именем был осужден за мошенничество.  По версии следствия, Гасаналиев в течение восьми лет собирал деньги  с шести родителей деньги за ежемесячное посещение секции и за выезды детей на соревнования. При этом, по уставу организации, занятия в секции самбо являются бесплатными, а финансирование выездов на соревнования осуществляется самой организацией. Ущерб оценили в сумму 162 000 рублей.

Другие родители, дети которых занимались в секции у тренера, были уверены, что он ни в чем не виноват, отмечали его высокий профессионализм и даже собирали подписи в его поддержку.

— По их мнению, некоммерческая организация не имела права собирать деньги с родителей — все должно быть бесплатно: и проживание в других городах, и питание. Мы собрали 34 подписи родителей, требуя прекратить уголовное преследование нашего тренера, но сейчас, когда обвинительное заключение уже утверждено, наверное, поздно, —рассказал газете «Речь» папа одного из воспитанников, Никита Монахов.

Приговор по делу Гасаналиева был вынесен в декабре 2018 года, вступил в силу 10 января 2019 года. Мужчину признали виновным.

Преступление, предусмотренное ст.159 ч.2 УК РФ – мошенничество с причинением значительного ущерба, является преступлением средней тяжести. Согласно трудовому кодексу, к трудовой деятельности в сфере детско-юношеского спорта не допускаются лица не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за определенный перечень преступлений, либо умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления.

В центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь35» NewsVo сообщили, что Камран Гасаналиев  работает у них в должности инструктора, а не тренера, отметив, что, по решению суда, мужчина не был ограничен в своей спортивной деятельности. В данный момент он занимается со взрослыми, иногда присутствует на занятиях у детей, дает рекомендации, возит детей на соревнования.

 

 

Тэги: проверка, дети, прокуратура, самбо

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
Опекунов Степы Кукина из Вологды приговорили к 18 годам и 4 годам колонии за убийство мальчика
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
Правительство Вологодской области планирует потратить 8 млн рублей на покупку четырех машин
В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
20.02.2020 [Общество]

Вологжан приглашают увидеть железную дорогу глазами машиниста на специальном тренажере

557
0
19.02.2020 [Общество]

После реставрации Вологодской колокольни посетители смогут увидеть её часовой механизм

1579
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологодской области ввели режим повышенной готовности к паводку
В Череповце в проталине реки обнаружили тело пропавшего мужчины
Областная федерация самбо требует провести проверку в центре спортивно-патриотического воспитания «Витязь35»
Тип подсветки нового моста в Череповце выберут онлайн-голосованием
Череповчанин через интернет торговал контрафактной красной икрой
Полиция задержала четверых юношей, разрушивших ледяные скульптуры в Череповце
Жителя Междуреченского района, избившего соседа черенком от лопаты, приговорили к 3,5 годам колонии
 


20.02.2020 [Общество]

"Нас поддерживают врачи и жители". Как в Верховажье несколько раз меняли место для ЦРБ, ссылаясь на мнение населения

824
0
21.02.2020 [БлогоVO]

«Озаборивание» колледжа связи на Первомайской проведено с нарушениями!

74
0
20.02.2020 [Обзор Прессы]

Крупнейший гаражный кооператив Череповца оказался на грани банкротства

1452
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика