Череповчанин через интернет торговал контрафактной красной икрой

Россельхознадзор выявил продажу контрафактной красной икры в Вологодской области. Реализацией деликатеса через сайт бесплатных объявлений занимался житель Череповца.

— В ходе проведенного мониторинга в январе 2020 года установлено, что в интернет — сервисе «Avito» частным лицом (Вологодская область, г. Череповец) размещена информация о продаже икры лососевой зернистой первого сорта, изготовителем которой, согласно маркировке, является юридическое лицо — ЗАО «Северовосточная компания ЛТД» (г. Москва), — сообщает пресс-служба ведомства.

При этом указанная на банках фирма прекратила деятельность еще в 2014 году. В данный момент данный производитель в реестре хозяйствующих субъектов отсутствует. Материалы проверки Россельхознадзора были переданы в полицию. В итоге факт реализации икры подтвердился, было изъято семь банок деликатеса, на продавца составили протокол о незаконной предпринимательской деятельности. Решение о наказании примет мировой судья.