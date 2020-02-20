Жителя Междуреченского района, избившего соседа черенком от лопаты, приговорили к 3,5 годам колонии

20.02.2020 [Происшествия]

В Междуреченском районе суд огласил приговор 34-летнему местному жителю, избившему соседа по общежитию черенком от швабры.

Суд установил, что в июле 2019 года обвиняемый в селе Старое распивал спиртное в компании местных жителей в своей комнате в общежитии.

«В какой-то момент он вышел из своей комнаты, а когда вернулся обнаружил, что по вине потерпевшего (соседа подсудимого), уснувшего в состоянии алкогольного опьянения с сигаретой в зубах, в его комнате произошел пожар», — пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Возгорание удалось быстро ликвидировать, так как горел только матрас, на котором лежал потерпевший.

«Однако в дальнейшем, подсудимый, с целью проучить своего соседа за такое поведение, сильно избил последнего руками, ногами, а также черенком от швабры, причинив ему многочисленные травмы головы», — пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Решением суда обвиняемому назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Ранее NewsVo сообщал, что в Вологодском районе 55-летняя женщина несколько раз ударила черенком от лопаты пришедших к ее сыну полицейских. 

Тэги: избиение

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