У забывшего продлить разрешение на оружие череповчанина изъяли ружье и патроны

20.02.2020 [Происшествия]

В Череповце суд привлёк к административной ответственности местного жителя за незаконное хранение охотничьего ружья и боеприпасов.

«Как установил суд, 9 января 2020 года в 16.10 выявлено, что мужчина осуществлял незаконное хранение принадлежащего ему охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия „ТОЗ-34ЕР“ в г. Череповце без специального разрешения на хранение и ношение оружия, срок действия разрешения истек 15 сентября 2019 года», — пресс-служба судов Вологодской области

Мужчина признал свою вину и пояснил, что вспомнил об истёкшем сроке разрешения, когда собрался на охоту. После этого он сразу обратился в правоохранительные органы. Оружие хранилось в потайном сейфе.

Суд назначил череповчанину наказание в виде 3 тысяч рублей штрафа с конфискацией оружия и патронов. Штраф оплачен добровольно в полном размере.

 

Тэги: оружие, лицензии, охота

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