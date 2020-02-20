К фестивалю «Деревня – душа России» в Верховажье построят новую сцену и отремонтируют дороги

20.02.2020 [Общество]

Фестиваль «Деревня — душа России» станет всероссийским и пройдет в Верховажье с 7 по 9 августа 2020 года. В рамках подготовки к проведению мероприятия обновление сценического комплекса.

—  Старая сцена построена почти 20 лет назад. В 2009 году здесь проводился косметический ремонт. Площадка находится под открытым небом и регулярно подвергается воздействию осадков. Отсюда серьёзный износ: прогнил пол, ослабли несущие конструкции, что привело к деформации, — сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области.

На градсовете в Верховажском районе было принято решение не ремонтировать сцену, а построить новую.  Губернатор Олег Кувшинников поручил провести конкурсные процедуры. Планируется приобрести стационарный сценический комплекс с карманами для переодеваний. Выполнен он будет из стали с антикоррозийным покрытием. При этом старая сцена, как отмечается в пресс-релизе, будет разобрана и отправлена в одно из сельских поселений.

Кроме того, в рамках подготовки к фестивалю  в Верховажье планируют отремонтировать восемь улиц: Северную, Стебенева, Большакова, Октябрьскую, Кузнецова, Смидовича, Советской Армии и Останинскую.  На некоторых из них также восстановят тротуары. Всего будет отремонтировано около четырех километров дорожного покрытия.

— У нас есть небольшое транспортное кольцо, которое опоясывает весь центр. Мы хотим его заасфальтировать и сразу же заложили в смету тротуары, — рассказал глава Верховажского района Александр Дубов.

Тэги: Деревня - душа России, фестиваль

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