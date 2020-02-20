В Вологде 22 февраля начнутся занятия по подготовке к «Тотальному диктанту»

Занятия по подготовке к «Тотальному диктанту» стартуют в Вологде. Первое состоится 22 февраля в 12 часов в областной библиотеке на улице Марии Ульяновой, 1. Для участия необходимо записаться на сайте акции.

— Вспомнить правила русского языка поможет кандидат филологических наук Воронина Татьяна Николаевна, — сообщается в группе «Тотального диктанта» в соцсети. Там же будет публиковаться информация и о дате новых занятий.

«Тотальный диктант» — ежегодная культурная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Первый «Тотальный диктант» состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. За 15 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное всемирное событие.

В этом году акция пройдет 4 апреля, адреса ее площадок станут известны позднее. Автором текста для «Тотального диктанта-2020» стал Андрей Геласимов. Писатель уже рассказал журналистам, что материал будет посвящён жизни основоположника теоретической космонавтики Константина Эдуардовича Циолковского.