Хоккейная «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо»

20.02.2020 [Спорт]

Хоккейная «Северсталь» одержала победу над московским «Динамо» в матче Регулярного чемпионата КХЛ. 

Основное время матча завершилось вничью - 2:2. Череповчане дважды уступали в счёте 0:1 и 1:2, но каждый раз удавалось выровнять игру. Сначала Вадим Кудако за две секунды до конца первого периода реализовал большинство, а затем Александр Петунин в середине третьей двадцатиминутки перевел игру в овертайм. Между ними был ещё гол Дмитрия Марковина, но его не засчитали, усмотрев помеху вратарю москвичей в этом эпизоде.

Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии послематчевых буллитов удачливей оказались череповчане - 3:2. Победный для «Северстали» стал бросок Владислава Кодолы точно под перекладину.

«Спасибо болельщикам, что пришли и поддержали. Большое спасибо ребятам за то, что, несмотря ни на что, они доказали, что мы команда. Тяжёлый матч, но мы лучше играли, контролировали ход встречи. Мы три раза в сезоне одолели «Динамо», пусть и по буллитам, но я думаю, что это дорогого стоит. Ещё раз спасибо ребятам», - сказал на послематчевой пресс-конференции тренер череповчан Андрей Разин.

Следующий матч «Северсталь» проведет в субботу, 22 февраля и соперником команды из Череповца будет подмосковный «Витязь».
 

Тэги: хоккей

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