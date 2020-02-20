В Бабушкинском районе осудили менеджера «Россгостраха», присвоившую 100 тысяч рублей

20.02.2020 [Происшествия]

Суд вынес приговор 36-летней жительнице Бабушкинского района, которую признали виновной в присвоении с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).  

Так, было установлено, что в 2015 году женщина устроилась менеджером по офисным продажам в страховом отделе «Росгосстраха» в селе имени Бабушкина. Ей были вверены деньги фирмы и клиентов.

— С 21 сентября 2015 года по 10 августа 2016 года подсудимая заключила договоры обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и реализовала страховые полиса ОСАГО ПАО СК «Росгосстрах» 16 клиентам, получив от них страховую премию в общей сумме 99 936 рублей 61 копейку. Полученные от страхователей денежные средства в кассу банка для внесения на расчетный счет ПАО СК «Росгосстрах» подсудимая не сдала и распорядилась ими по своему усмотрению в личных целях, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.  

Присвоение выявили во время проверки, которая началась после заявления другой сотрудницы. Женщина заявила о пропаже бланка страхового полиса, который является бланком строгой отчетности, а также обращения страхователей. 

Подсудимая вину в совершении преступления не признала. На суде она говорила, что трудовой договор, договор о материальной ответственности она не подписывала, порядок оформления полисов ей показали в общих чертах.    

Тем не менее, суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде года лишения свободы условно, с испытательным сроком. Кроме того, она должна будет выплатить «Росгосстраху» ущерб в 99 936 рублей 61 копейку. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. 

Тэги: страхование, присвоение

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