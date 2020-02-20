В Кадуйском районе мужчина получил ожоги при пожаре в бане

20.02.2020 [Происшествия]

В деревне Старухи Кадуйского района при пожаре в бане ожоги получил 41-летний мужчина. Инцидент произошел вечером 19 февраля. 

Сигнал о пожаре в двухэтажном здании бани поступил в 17.39. Пламя успело повредить стену внутри парной с южной стороны и примыкающую к ней, а также потолочное перекрытие на площади 9 квадратных метров. На месте выяснилось, что баня принадлежит жительнице Череповца, ее сын приезжает в деревню на выходные. Накануне мужчина топил в бане печь, прилег отдохнуть на втором этаже бани и уснул.

— Примерно в 17:30 он проснулся и почувствовал запах гари. Когда спустился вниз, обнаружил открытое горение стены в районе дымохода печи. Вызвал подразделения пожарной охраны и при помощи подручных средств самостоятельно приступил к тушению пожара, — сообщает пресс-служба областного УМЧС. 

Мужчина получил ожоги дыхательных путей, термические ожоги второй степени верхних и нижних конечностей.  Первую помощь ему оказали прибывшие на место пожарные, после чего пострадавший был госпитализирован в ожоговое отделение.

Тэги: пожар

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