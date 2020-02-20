Праздник, посвященный Дню защитников Отечества, пройдет на площади Революции в Вологде 23 февраля

Общегородской праздник, посвященный Дню защитников Отечества, пройдёт в Вологде 23 февраля на площади Революции. С 11 часов здесь можно будет посетить выставку специальной техники УМВД, Военной автомобильной инспекции, Росгвардии, пожарно-спасательной техники МЧС России. Спасатели-пожарные проведут для горожан мастер-классы, будет работать призывной пункт военкомата.

В 12 часов на площади Революции начнётся концерт творческих коллективов города. В это же время продолжат работу спортивные и интерактивные площадки для детей и взрослых. Подростки смогут попробовать свои силы в строевой и спортивной подготовке, сборке и разборке оружия, сообщается на странице Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды в социальной сети.