Праздник, посвященный Дню защитников Отечества, пройдет на площади Революции в Вологде 23 февраля

20.02.2020 [Культура]

Общегородской праздник, посвященный Дню защитников Отечества, пройдёт в Вологде 23 февраля на площади Революции. С 11 часов здесь можно будет посетить выставку специальной техники УМВД, Военной автомобильной инспекции, Росгвардии, пожарно-спасательной техники МЧС России. Спасатели-пожарные проведут для горожан мастер-классы, будет работать призывной пункт военкомата.

В 12 часов на площади Революции начнётся концерт творческих коллективов города. В это же время продолжат работу спортивные и интерактивные площадки для детей и взрослых. Подростки смогут  попробовать свои силы в строевой и спортивной подготовке, сборке и разборке оружия, сообщается на странице Дирекции концертно-зрелищных представлений и праздников Вологды в социальной сети.

Тэги: 23 февраля

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