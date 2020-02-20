Спасатели и полицейские из Финляндии проходят обучение в Вытегорском районе

Финские спасатели и полицейские в Вытегорском районе учатся проведению поисково-спасательных работ в условиях Арктического региона. Занятия для них проводят специалисты арктического спасательного учебно-научного центра «Вытегра».

— Финским спасателям предстоит познакомиться и получить практические навыки в применении внедорожной и вездеходной техники, маломерных судов особой конструкции, беспарашютного десантирования, оказания первой помощи, выживания в условиях автономных переходов в природной среде, — сообщается в группе центра в соцсети.

Обучение проходит по запросу финской стороны в рамках международного сотрудничества Санкт-Петербургского университета МЧС России с пожарно-спасательной службой Финляндской республики.