Вологжан приглашают увидеть железную дорогу глазами машиниста на специальном тренажере

20.02.2020 [Общество]

Интерактивная акция «Глазами машиниста» пройдет с 21 по 24 февраля в торговом центре «Мармелад» в Вологде. Это совместный проект ТЦ и «Северной железной дороги».

В рамках акции на первом этаже здания на Пошехонском шоссе, напротив входа, будет установлен тренажерный комплекс, полностью имитирующий кабину тепловоза. Он используется для обучения локомотивных бригад вождению поездов и действиям в нештатных и аварийных ситуациях в обстановке, максимально приближенной к условиям реального управления локомотивом.

— Суть акции заключается в том, чтобы автолюбители, оказавшись на несколько минут в кресле машиниста поезда — учебного тренажера, почувствовали колоссальную ответственность, которую несут машинисты локомотива. Во время обучения на симуляторе машинист-инструктор моделирует чрезвычайную ситуацию — автомобиль на железнодорожном переезде — и участнику акции необходимо избежать столкновения и сохранить целостность подвижного состава, — сообщает пресс-служба СЖД.

Время работы комплекса с 10.00 до 22.00. Участие в акции бесплатное.

С 13.00 до 16.00 будут проводиться викторины и конкурсы по правилам безопасности на железной дороге для детей. 

 

Тэги: железная дорога

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