Мэрия Череповца оштрафовала на 3 млн рублей подрядчика, не справляющегося с уборкой улиц

20.02.2020 [Общество]

ООО «Стройкомплекс», которое занимается уборкой улиц в Заягорбском районе Череповца, в январе оштрафовали на 3 млн рублей из-за некачественной работы. Об этом на своей странице в соцсети написал мэр города Вадим Германов.

— Наибольшее количество претензий — к уборке Заречья. Подрядчик не справился с поставленными задачами. По итогам работы за январь, сумма штрафных санкций составила 3 млн. рублей. Судя по качеству уборки района, в феврале штрафы тоже будут исчисляться семизначными цифрами, — отметил Германов.

Согласно заключенному контракту, «Стройкомплекс» должен заниматься уборкой улиц в Заягорбском районе с 1 января 2020 года по 30 ноября 2021 года. Фирма предложила выполнить эти работы за 157,6 млн рублей. Кроме того, эта же организация в июле 2019 года выиграла аукцион на уборку Северного района города до конца мая 2021 года. Сумма этого контракта - 97,1 млн рублей. 

Уборкой улиц в Череповце занимаются два подрядчика. Индустриальный и Зашекснинский районы убирает муниципальное предприятие «Спецавтотранс».

 

Тэги: снег, уборка снега

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