В Череповце двое мужчин вывезли с предприятия 50 метров силового кабеля в «стреле» манипулятора

20.02.2020 [Общество]
В Череповце двое мужчин вывезли с предприятия 50 метров силового кабеля в «стреле» манипулятора

В Череповце полицейские раскрыли кражу около 80 килограммов медного лома с предприятия. В совершении преступления 46-летний москвич и 34-летний житель республики Дагестан.

Правоохранители выяснили, что приезжие участвовали в монтажных работах на территории предприятия: управляли автокраном и  манипулятором. В начале февраля один из них заметил силовой кабель на месте, где выполнялись строительные работы. У сообщников возник умысел похитить его и сдать в металлолом.

— Работники организации придумали хитрый способ, чтобы незаметно провести лом меди через пропускной пункт и остаться незамеченными, но для выполнения поставленной задачи им понадобилось разрезать силовой кабель на несколько частей. В день реализации плана мужчины, закончив рабочую смену, направились на место расположения имущества. Злоумышленники подготовили определенное количество нарезанного кабеля и осуществили перевозку лома в «стреле» манипулятора. Выехав на технике за пределы предприятия, гости города спрятали имущество в строительный вагончик, выделенный подрядной организацией для рабочих нужд, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Через несколько дней они вновь совершили кражу подобным образом и решили все награбленное перепрятать в багажник принадлежащей одному из них «Шкоды». Однако сбыть лом им не удалось, потому что оба были задержаны сотрудниками охраны и участковым на парковке у автомобиля с поличным.  У них обнаружили был обнаружен лом меди в виде силового кабеля метровыми кусками, всего около 50 штук.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», ведется следствие. 

Тэги: кража, металлолом

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