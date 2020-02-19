Череповчанин Александр Курзин завоевал золото и бронзу Кубка мира по фехтованию на колясках

Одну золотую и две бронзовых медали завоевал череповчанин Александр Курзин на первом этапе Кубка мира по фехтованию на колясках. Соревнования прошли в Венгрии с 13 по 16 февраля, в них приняли участие 208 спортсменов из 29 стран мира.

Александр Курзин стал победителем командных соревнований фехтовании на саблях, вместе с напарниками по команде Виктором Дроновым, Максимом Шабуровым и Михаилом Карповым. В личном зачете Александр завоевал две бронзовых медали, выступая в категории B. В полуфинале турнира на саблях череповчанину для выхода в финал не хватило двух очков, он уступил со счетом 13:15 греку Триантафиллоу Панагиотису. В турнире шпажистов череповецкий спортсмен уступил будущему победителю этого турнира, Гуиссону Джовани (Бразилия), со счетом 8:15, в итоге заняв третье место.

Сборная команда России выиграла общекомандный зачет соревнований, завоевав 15 медалей – 3 золотые, 5 серебряных и 7 бронзовых.



