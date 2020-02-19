76 тысяч рублей отсудила жительница Вологодского района у администрации с помощью депутата Холодова

19.02.2020 [Общество]

Юристы общественной приемной депутата Антона Холодова через суд помогли добиться женщине возмещения затрат на проведение газа. В общественную приемную депутата Антона Холодова в октябре обратилась Нина Ивановна. Ее семья живет в муниципальной квартире в деревне Ерофейка Сосновского сельского поселения. Наниматель жилья – муж Нины Ивановны, инвалид 1 группы.

Семья решила провести газ в муниципальную квартиру. За подключение они заплатили 76 000 рублей.

После окончания всех проведенных работ в сентябре 2019 года Нина Ивановна обратилась в администрацию с заявлением о возмещении денежных средств, потраченных на проведение газа в квартиру. Но оплачивать расходы администрация отказалась, сославшись на то, что подключение газоснабжения относится к капитальному ремонту, и наниматель не имеет права производить капремонт без соответствующего разрешения. 

«Подключение газового оборудования было одобрено, у Нины Ивановны были все необходимые разрешения. - комментирует Антон Холодов. - И поэтому мы с позицией администрации не согласились. Составили исковое заявление на возмещение затрат, чтобы в судебном порядке решить вопрос». 

Вологодский районный суд удовлетворил исковые требования и обязал администрацию возместить затраты в размере 76 000 рублей.

«Сегодня был второй суд. Первый суд отложили, потому что администрация просила отложить. И вот сегодня суд я выиграла. Районная администрация обязана выплатить за провод газа в квартиру, за улучшение жилищных условий инвалиду первой группы 76 000. Вам огромное спасибо. Я вышла из суда и даже заплакала. Я два года добиваюсь. Два года! Третий пошел. Эмоции переполняют. Вам человеческое огромное спасибо и низкий поклон», - сказала Нина Ивановна.

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