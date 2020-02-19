Двое жителей Кичменгско-Городецкого района обокрали детский сад

19.02.2020 [Происшествия]

В Кичменгском Городке огласили приговор двум местным жителям, которые обокрали детский сад «Березка» на улице Пионерской районного центра. Оборудование из хозпостройки они успели продать, а деньги поделили между собой.

Инцидент произошел в ночь с 1 на 2 ноября 2019 года. 18-летний и 20-летний молодые люди через проем в крыше незаконно проникли внутрь хозяйственной постройки на территории садика и похитили оттуда водонагреватель, бензотриммер и пылесос. Через оторванные в заборе доски они вынесли похищенное имущество, а затем продали его. Полицейским удалось вычислить подозреваемых в краже и даже вернуть украденные вещи.

— В результате кражи БДОУ детский сад «Березка» причинен материальный ущерб на общую сумму 21 900 рублей. Подсудимые вину в совершении преступления признали полностью. От гражданского иска представитель потерпевшего отказалась, ссылаясь на возврат похищенных вещей, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области. 

В итоге 20-летнему фигуранту дела суд отменил условное осуждение по предыдущему приговору и назначил ему окончательное наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Его 18-летнему подельнику назначили наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: кража

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