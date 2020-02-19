Премии по 5 тысяч рублей будут получать вологодские школьники, выигравшие конкурсы министерств России

19.02.2020 [Общество]

170 премий по пять тысяч рублей планируют выплачивать в Вологодской области с 2020 года талантливым школьникам. На денежное вознаграждение смогут претендовать победители и призеры конкурсов, проводимых министерством просвещения, министерством науки и высшего образования, министерством культуры, министерством спорта России, а также областными департаментами образования, культуры и туризма, физической культуры и спорта.

«В прошлом году мы предусмотрели выплату 100 премий для победителей таких конкурсов в порядке эксперимента, - цитирует слова замгубернатора Вологодской области Эдуарда Зайнака пресс-служба регионального правительства. - В настоящее время на законодательном уровне предлагаем установить, что «Юные таланты Вологодчины» будут получать за победу в этих конкурсах 170 премий: 100 по сфере образования, 50 по сфере культуры, 20 – физической культуры и спорта».

Кроме того, предлагается внести другие изменения в областное законодательство: стипендии для победителей и призеров международных и общероссийский олимпиад смогут получать не только учащиеся 9-11 классов, но и ученики средних классов. Ранее сообщалось, что призеры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получают 50 и 100 тысяч рублей, призеры и победители международной предметной олимпиады школьников – 100 и 150 тысяч соответственно. 

Тэги: школьники

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