Житель Санкт-Петербурга похитил из салона сотовой связи в Череповце смартфоны на 3 млн рублей

18.02.2020 [Происшествия]

В Санкт-Петербурге задержали 32-летнего мужчину, который в декабре 2019 года обокрал салон сотовой связи в Череповце. Были похищены мобильные телефоны на сумму в 3 млн рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили, что злоумышленник проник в помещение, повредив входную дверь.

— В ходе осмотра места происшествия на одном из осколков разбитой витрины эксперты-криминалисты обнаружили несколько капель крови. Проверив биологический материал по базам данных, полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 32-летний житель Санкт-Петербурга, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Мужчина был задержан и доставлен в Вологодскую область для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная в особо крупном размере). Подозреваемого проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, следствие по делу продолжается.

Тэги: кража, смартфоны, салоны

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