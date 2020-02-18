В Устюжне смерч сорвал крышу с леспромхоза

17 февраля в Устюжне сильным ветром сорвало крышу с муниципального предприятия «Устюженский леспромхоз»

— Около 18 часов, в заижинской части города прошёл локальный смерч. В результате чего, повреждена крыша МУП «Устюженский леспромхоз» и линия электропередач, — сообщает устюженская районная газета «Вперед».

18 февраля на объекте начался ремонт, на время его проведения работа предприятия приостановлена. Леспромхоз занимается производством пиломатериалов.

Ранее пресс-служба УМЧС по Вологодской области сообщала, что в период с 23.00 16 февраля до 18.00 18 февраля на территории Вологодской области ожидаются порывы южного, юго-западного ветра до 16-21 м/с, осадки в виде снега, мокрого снега, дождя.