Жителя Тотьмы осудили за угон припаркованной на обочине трассы «Ауди»

18.02.2020 [Происшествия]

В Сокольском районе вынесли приговор жителю Тотьмы, который осенью прошлого года угнал припаркованную на трассе «Ауди». Мужчина ехал на ней домой, пока не закончился бензин. Хозяин авто, который ушел за грибами, вернувшись, иномарку на месте не увидел.

«Суд установил, что 10 сентября 2019 года подсудимый, находясь на 493 км участка автодороги Москва-Архангельск, расположенного в Сокольском районе Вологодской области, подошел к припаркованному на обочине автомобилю „Audi 100“, открыл незапертый багажник, с помощью которого разблокировал замок и проник на место водителя. Ключом зажигания, находящимся в салоне автомобиля, запустил двигатель, после чего уехал на нем с 493 км на 530 км автодороги Москва-Архангельск, где повернул на автодорогу Чекшино-Тотьма и проехал до 58 км данной автодороги», — пресс-служба судов Вологодской области.

На суде обвиняемый полностью признал вину и рассказал, что в тот день вышел от друзей из Вологды и пытался поймать попутку на трассе Москва-Архангельск. Он шёл по дороге около шести часов, но никто не останавливался. Недалеко от деревни Литега мужчина угнал припаркованный на обочине автомобиль и проехал на нём около сотни километров, пока не закончился бензин.

«В ходе производства по делу потерпевший показал, что в тот день он поехал за грибами, машину оставил на трассе, взял из багажника корзину и пошел в лес. Багажник на замок не закрыл, ключ от зажигания положил между сидений, двери закрыл другим ключом. Когда выходил из леса, увидел, что машина завелась и поехала», — пресс-служба судов Вологодской области

Отменив предыдущее условное наказание, суд приговорил угонщика к 1 году и 1 месяцу лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Автомобиль возвращён потерпевшему. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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