В Тарногском районе владелец пилорамы украл электричества на 600 тысяч рублей

В Тарногском районе владельца пилорамы уличили в безучётном потреблении электричества. Иск о взыскании задолженности подал в суд поставщик электроэнергии, с которым у предпринимателя были заключены договоры.

«Представителями ПАО „МРСК Северо-Запада“ „Вологдаэнерго“ 16 января 2019 года на пилораме ответчика произведено снятие контрольных показателей прибора учета электроэнергии, при котором обнаружено отсутствие антимагнитной пломбы. На основании этого был составлен акт о безучетном потреблении энергии юридическим лицом», — пресс-служба судов Вологодской области.

В суде предприниматель не признал исковые требования и пояснил, что пломб не срывал, а взыскиваемую сумму счёл слишком большой. Он пытался оспорить акт, но в итоге суд отказал ему в удовлетворении требований.

«Суд взыскал с ответчика стоимость объема безучетного потребления электрической энергии в общей сумме 599 141 рубль 70 копеек и неустойку в сумме 14 649 рублей 01 копейка. и взыскал с владельца пилорамы 599 тысяч рублей задолженности, а также неустойку в размере 14 649 рублей», — отмечают в пресс-службе судов.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.