Экс-руководителей управляющей компании в Череповце через суд обязали выплатить газовикам 18 млн рублей

18.02.2020 [Экономика]

Суд обязал экс-руководителей череповецкой фирмы «ЖК Металлург-6» Галину Охнич и Александра Зоткина выплатить более 18 млн рублей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Это долги за теплоснабжение и обеспечение горячей водой домов, находившихся в управлении компании.

— В течение нескольких лет управляющая компания собирала с потребителей денежные средства за услуги отопления и горячего водоснабжения, но не перечисляла их в полном объеме ресурсоснабжающей организации. Своими действиями ЗАО «ЖК Металлург-6» нанесло ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» ущерб в размере 58,8 млн рублей, — сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей фирмы.

ЗАО «ЖК «Металлург-6» (сейчас в стадии ликвидации) входит в группу компаний «Металлург». Это крупное предприятие, объединяющее  ряд управляющих организаций Череповца, около  500 многоквартирных домов. Общий долг «Металлурга» перед ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» превышает 500 млн рублей.

«С 2015 года в отношении всех управляющих компаний ГК «Металлург» была введена процедура банкротства. Благодаря активному сотрудничеству нашего юридического управления по правовой работе и конкурсного управляющего удалось достичь положительных результатов. Сегодня в производстве находится ряд исков по привлечению остальных руководителей УК к субсидиарной ответственности. Эта работа будет продолжаться в дальнейшем», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Олег Фомичев.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году между мэрией Череповца и «Газпром теплоэнерго Вологда» было заключено концессионное соглашение об аренде и обслуживании тепловых сетей.  Срок соглашения — 20 лет.

Тэги: управляющие компании

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой
В Череповце ищут четырех подростков, уничтоживших ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
18.02.2020 [Общество]

«И автомобиль не мой, и за рулем - не я». Депутат Алексей Коновалов прокомментировал видео с нарушением скорости

2443
6
17.02.2020 [БлогоVO]

Один из телеграмм-каналов написал, что порталу «Ньюсво» «заказали» Алексея Коновалова

1186
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Санкт-Петербурга похитил из салона сотовой связи в Череповце смартфоны на 3 млн рублей
В Устюжне смерч сорвал крышу с леспромхоза
Жителя Тотьмы осудили за угон припаркованной на обочине трассы «Ауди»
Строительство нового корпуса поликлиники №4 в Вологде обещают начать в марте 2020 года
В Тарногском районе владелец пилорамы украл электричества на 600 тысяч рублей
Комитет по охране памятников требует демонтировать установленную на Старом рынке в Вологде будку
Главным врачом Сокольской ЦРБ стал травматолог из Ростова-на-Дону Григорий Романенко
 


18.02.2020 [Культура]

«Перед началом спектакля батюшка у нас служит молебен»: руководитель православного театра Верховажья рассказал о работе труппы

335
0
18.02.2020 [БлогоVO]

 #Победобесие началось

85
0
17.02.2020 [Обзор Прессы]

Улетевший в небо. День памяти Александра Башлачева

627
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика