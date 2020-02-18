Экс-руководителей управляющей компании в Череповце через суд обязали выплатить газовикам 18 млн рублей

Суд обязал экс-руководителей череповецкой фирмы «ЖК Металлург-6» Галину Охнич и Александра Зоткина выплатить более 18 млн рублей ООО «Газпром теплоэнерго Вологда». Это долги за теплоснабжение и обеспечение горячей водой домов, находившихся в управлении компании.

— В течение нескольких лет управляющая компания собирала с потребителей денежные средства за услуги отопления и горячего водоснабжения, но не перечисляла их в полном объеме ресурсоснабжающей организации. Своими действиями ЗАО «ЖК Металлург-6» нанесло ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» ущерб в размере 58,8 млн рублей, — сообщает пресс-служба ресурсоснабжающей фирмы.

ЗАО «ЖК «Металлург-6» (сейчас в стадии ликвидации) входит в группу компаний «Металлург». Это крупное предприятие, объединяющее ряд управляющих организаций Череповца, около 500 многоквартирных домов. Общий долг «Металлурга» перед ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» превышает 500 млн рублей.

«С 2015 года в отношении всех управляющих компаний ГК «Металлург» была введена процедура банкротства. Благодаря активному сотрудничеству нашего юридического управления по правовой работе и конкурсного управляющего удалось достичь положительных результатов. Сегодня в производстве находится ряд исков по привлечению остальных руководителей УК к субсидиарной ответственности. Эта работа будет продолжаться в дальнейшем», — рассказал генеральный директор ООО «Газпром теплоэнерго Вологда» Олег Фомичев.

Ранее NewsVo сообщал, что в 2018 году между мэрией Череповца и «Газпром теплоэнерго Вологда» было заключено концессионное соглашение об аренде и обслуживании тепловых сетей. Срок соглашения — 20 лет.