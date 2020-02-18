Мужчину на инвалидной коляске ограбили на улице в Череповце

28-летний житель Череповца на улице отобрал деньги у мужчины, передвигавшегося на инвалидной коляске. Полиция задержала грабителя, но деньги он уже успел потратить.

Инцидент произошел в микрорайоне Заречье. 60-летний мужчина, живущий в доме-интернате, рассказал полицейским, что ехал на коляске по улице, когда к нему подошел незнакомец.

— Мужчина предложил свою помощь в сопровождении и покатил коляску. По дороге инвалид попросил неизвестного подвезти его к магазину, однако у торговой точки тот выхватил из кармана верхней одежды деньги и скрылся в неизвестном направлении. Ущерб составил 1100 рублей, — сообщает пресс-служба областного УМВД.

Полицейские выяснили приметы подозреваемого и опросили возможных свидетелей грабежа. Вскоре схожего по описанию мужчину заметили на улице Горького и задержали. Подозреваемым в грабеже оказался 28-летний череповчанин. Мужчина рассказал, что уже потратил деньги на выпивку и еду.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».