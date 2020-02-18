«Перед началом спектакля батюшка у нас служит молебен»: руководитель православного театра Верховажья рассказал о работе труппы

Елена Петряева

Новый сезон открыл Верховажский православный камерный театр. Он работает при районном Центре традиционной народной культуры с 2012 года. На днях зрителям представили «Пушкин. Утро жизни» по мотивам Александра Слонимского. В новой постановке рассказывается о детстве и юности Пушкина, сообщает сайт Вологодской митрополии.

Всего в этом театре сейчас заняты 18 актеров разных возрастов. Все они — жители села Верховажье. Зрители очень ждут спектаклей театра: билеты на выступления здесь уже распроданы на два месяца вперёд.

Фото Вологодской митрополии.

Корреспондент NewsVo расспросил руководителя театра Сергея Истомина о том, как появился и как живёт сегодня православный камерный театр Верховажья.

— Сергей Николаевич, расскажите, как появился ваш театр?

— Театр существует с 2012 года. До этого здесь был драмкружок, который создала матушка Ариадна Осипова, они сейчас в Горицах служат с отцом Георгием. Потом она передала этот кружок моей жене — Людмиле Вениаминовне. Сейчас жена у меня режиссер, а я — руководитель театра. Театрального образования мы не имеем. А так я — заведующий духовно-просветительским отделом Верховажского центра традиционной народной культуры.

— Кто играет в вашем театре?

— У нас смешанная труппа: дети, школьники, учащиеся и взрослые. Спектакли довольно большие по количеству людей. В этом году 18 человек. Артисты верующие и, по большей части, воцерковленные. То есть совсем далёких от бога мы не стремимся брать.

Фото Вологодской митрополии.

— Ваш театральный сезон открылся в феврале, это традиция?

— Да, наша первая премьера состоялась в день Ксении Петербургской, с тех пор мы считаем её своей покровительницей. Мы ставим один спектакль в год. Репетируем месяца четыре, а потом показываем его два раза в неделю, пока есть зрители. В прошлом году мы 33 раза показывали «Жемчужное ожерелье» по Лескову. Зрителей у нас достаточно. К нам едут из Харовска, из Шексны. У нас православный театр, и у него такое кредо: театр должен не развлекать, а воспитывать и просвещать. В этот раз у нас спектакль по произведениям пушкиноведа Александра Слонимского, это муж правнучки Пушкина. У него есть два произведения: «Детство» и «Лицейская юность». Наш спектакль называется «Пушкин. Утро жизни». Ещё у нас были, например, «Снежная королева», «Барышня крестьянка»…

— Ваш театр православный. В чём это выражается?

— Перед началом спектакля батюшка у нас служит молебен, мы специально все для этого ходим в храм. Перед каждым спектаклем мы Царю Небесному молимся. Вместе справляем Рождество, Пасху, капустники устраиваем, каждый год куда-нибудь выезжаем. В прошлый год, например, в Ярославль, в Тутаев ездили, три спектакля за один день посмотрели. То в Вологду выезжаем регулярно всем табором. В этом году планируем в пушкинский лицей свозить наших артистов.

Фото Вологодской митрополии.

— В каком помещении находится театр?

— Сам театр маленький. Это бывший купеческий склад, потом была конюшня, потом долго был гараж, а потом администрация его отдала нам. Потом ещё соседний гараж отдала, с божьей помощью. Грант «Православная инициатива» когда-то выиграли, администрация немножко помогала и ещё люди иногда помогают, приносят всякие вещи.

— У вас шикарные костюмы!

— Костюмы у нас шьёт ателье. Это профессионалы, работают ещё с советского периода. С душой подходят к этому делу. Костюмы потрясающие! Может, нескромно так говорить, но зрители восхищаются: «Ну, в городах нет таких костюмов, как у вас!» У нас артистка — художница, это она рисует декорации и эскизы костюмов. Мастера-столяры нам делают мебель.

— Зрители к вам охотно идут?

— Ну, вот на десять спектаклей, которые запланированы на февраль, уже нет билетов. На март только на два дня всего остались билеты. Всё забито вперёд, как примерно в Вологде было на «Старых песнях о нас». (смеется) Мы сами удивляемся такому ажиотажу, но и радуемся, конечно. Например, из Шексны каждый год к нам приезжает большой автобус. Четвёртый год подряд в этом году они планируют.

— Это школьники приезжают?

— Автобус собирают прихожане храма, но к ним разные люди присоединяются. В прошлый год из Лазаревского храма из Вологды к нам приезжали. Как-то приезжал Клуб любителей искусства из вологодской картинной галереи. Это всё чисто божье чудо! Мы же не профессионалы! И бывает так трудно, репетируем каждый день допоздна и всё не катит, не катит, потом — бац и очередное чудо случается. Мы только к Богу относим эти наши успехи!