В Череповецком районе пенсионер застрелил дочь из ружья и покончил с собой

18.02.2020 [Происшествия]

Тела 37-летней женщины и ее 61-летнего отца обнаружены вечером 17 февраля в одном из домов деревни Гаврино в Череповецком районе. По предварительным данным, мужчина застрелил дочь из ружья, а затем покончил с собой.

— По данным следствия, мужчина, немного выпив, повздорил с сожителем дочери,  после чего ушел за ружьем.  Когда вернулся, родные попытались не впустить его в комнату, закрывая перед ним двери. В этот момент произошел выстрел, — сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Поняв, что пострадала его дочь, мужчина ушел в другую комнату и совершил самоубийство. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ведется следствие. 

Ранее NewsVo сообщал, что в Бабаевском районе осудили 62-летнего пенсионера, который поссорился с 50-летним сыном своей сожительницы и застрелил его из охотничьего ружья. Мужчине назначили наказание в виде 9,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. 

 

Тэги: убийство, ружье

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