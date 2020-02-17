В Вологде суд оштрафовал напавшего на посетителя охранника «Огней Сухоны»

17.02.2020 [Происшествия]

В Вологде суд вынес приговор 27-летнему бывшему охраннику развлекательного центра «Огни Сухоны», признанному виновным в причинении лёгкого вреда здоровью одного из посетителей заведения.

«Суд установил, что в ночь с 13 на 14 марта 2018 года в РЦ „Огни Сухоны“ охранник заведения, действуя умышленно, на почве возникших неприязненных отношений нанес не менее 2 ударов рукой в область головы посетителя, что привело к травмирующему разрыву барабанной перепонки левой ушной раковины и повлекло за собой легкий вред здоровью потерпевшего», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Подсудимый не признал своей вины. Он пояснил, что остановил потерпевшего, который не реагировал на замечания, когда тот намеревался пройти на второй этаж заведения с зажжённой сигаретой. Между ними началась словесная перепалка, в ходе которой потерпевший его провоцировал. Охранник оттолкнул посетителя, отчего тот упал, но головой не ударился. Никаких ударов потерпевшему он не наносил.

В свою очередь потерпевший рассказал суду, что действительно пытался пройти на второй этаж заведения с зажжённой сигаретой, но охранник сделал ему замечание и преградил путь.

«Подсудимый схватил его за левую руку, нанес правой рукой удар в область левого уха, от чего он упал, второй удар в это же ухо был нанесен, когда потерпевший лежал на полу. Он противоправных действий в отношении подсудимого не совершал, своим внешним видом не показывал, что намеревается нанести удар», — пресс-служба судов Вологодской области

Судья назначил бывшему охраннику «Огней Сухоны» штраф в размере 10 тысяч рублей, а также взыскал с него 40 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу потерпевшего.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Тэги: охранники, рестораны

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