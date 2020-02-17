Череповчанину грозит пожизненный срок за оборудование нарколаборатории в квартире

В Череповце перед судом предстанет 37-летний местный житель, оборудовавший в своей квартире нарколабораторию. По версии следствия, мужчина в 2018–2019 годах изготавливал запрещенные вещества для продажи в Вологодской области.

По данным региональной прокуратуры, квартира была оснащена специальным химическим оборудованием. Сырье для наркотиков мужчина покупал в Москве.

— В результате проведенных оперативно-розыскных и следственных мероприятий сотрудниками органов внутренних дел в квартире обвиняемого изъято более 2 кг наркотических средств, более 10 кг их прекурсоров, а также специальное оборудование для производства наркотиков, — говорится в сообщении прокуратуры.

Череповчанину предъявлено обвинение в незаконном производстве и сбыте наркотиков в особо крупном размере, незаконной покупке и хранении веществ для их изготовления, легализации полученных преступным путем денег, незаконном хранении оружия. Мужчине грозит уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.