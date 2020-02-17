Война и православие стали темами выставки вологодского объединения художников и фотографов «Самовар»

17.02.2020 [Общество]

Выставка под названием «Красный угол» открылась в молодёжном центре «Горком35» в Вологде. Свои работы представили молодые фотографы и художники из вологодского творческого объединения «Самовар». Их картины, фотографии и коллажи объединены темами войны и православия.

Работы художника Олега Иванова — как будто наглядное подтверждение фразы «в окопах не бывает атеистов», сообщает сайт cultinfo.ru. Герои его картин — бывалые вояки, изображенные с крестами в руках, а в философской работе «Минута молчания» солдат держит зажженную свечу как символ памяти павших.

— На войне без веры было нельзя. Люди надеялись, просили Бога сохранить жизнь, уберечь близких, — рассуждает художник Олег Иванов.

Фотографии Михаила Трапезникова рассказывают нам о «Красных углах» в домах людей старшего поколения.

— Понаблюдайте за родителями, бабушками и дедушками, — предлагает зрителям Михаил. — Они берегут, вешают перед глазами, ставят в сервант все ценное и значимое для них. Ваши фото, начиная с детских лет и до последнего события. Ваши открытки и рисунки, свои грамоты и ордена, важные рецепты и телефоны почты. Понаблюдайте… и посмотрите за собой — что для вас ценно и какой же ваш Красный угол?

Художник Екатерина Пермякова представила на выставку храмы, изображенные на спилах деревьев, архитектор Вера Паничева — цикл карандашных работ «Православный мир», а фотограф Татьяна Фокина — серию с говорящим названием «Живое — мертвое», посвященную разрушенным храмам и умирающим деревням. Работы Семена Ганичева полны символизма и скрытых смыслов.

В самом «красном углу» выставки находится фотоколлаж, созданный фотографом Полиной Цветковой по итогам поездки в Иерусалим.

Посетить выставку можно бесплатно по адресу: Вологда, ул. Козленская, 2, в часы работы молодежного центра.

Тэги: выставка

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