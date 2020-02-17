Житель Тотьмы задержан по подозрению в хранении наркотиков

17.02.2020 [Общество]

В Тотьме полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в хранении наркотиков. Информация о возможной причастности мужчины к совершению наркопреступления поступила к сотрудникам уголовного розыска районного ОМВД.

«При досмотре у него изъяли два свертка с веществом белого цвета, которое направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. По заключению специалистов в свертках находилось синтетическое наркотическое средство, его масса 7,65 грамма», - пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Тэги: наркотики
Фото пресс-службы областного УМВД

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