В Череповце задержали пьяного мужчину, который разбил автомат-силомер

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя, который отказался платить за испорченный автомат-силомер в ночном клубе.

Сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в заведении поступил правоохранителям 16 февраля около 3 часов ночи. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей решил измерить силу удара на специальном автомате-силомере, однако ударил не по специальной груше, а по стеклу устройства и разбил его. Ущерб составил 1500 рублей.

«Работники заведения потребовали заплатить за испорченное имущество, однако посетитель категорически отказался платить. В беседе с сотрудниками Росгвардии нарушитель, которым оказался местный житель 1988 г.р., не смог пояснить причину своего поведения, поскольку находился в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.