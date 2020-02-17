В Череповце задержали пьяного мужчину, который разбил автомат-силомер

17.02.2020 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 32-летнего местного жителя, который отказался платить за испорченный автомат-силомер в ночном клубе.

Сигнал о срабатывании тревожной сигнализации в заведении поступил правоохранителям 16 февраля около 3 часов ночи. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы выяснили, что один из посетителей решил измерить силу удара на специальном автомате-силомере, однако ударил не по специальной груше, а по стеклу устройства и разбил его. Ущерб составил 1500 рублей.

«Работники заведения потребовали заплатить за испорченное имущество, однако посетитель категорически отказался платить. В беседе с сотрудниками Росгвардии нарушитель, которым оказался местный житель 1988 г.р., не смог пояснить причину своего поведения, поскольку находился в состоянии опьянения», - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Нарушителя передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

 

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ
17.02.2020 [БлогоVO]

По проблемам пассажирских перевозок. Я начинаю, вы присоединяйтесь

315
1
14.02.2020 [Происшествия]

Прокуратура Вологды обнаружила нарушения при укладке асфальта в снегопад на улице Ленинградской

2027
1
10.02.2020 [Общество]

Паспорт фасада исторического дома через дорогу от администрации Вологды оказался незаконным

3183
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде суд оштрафовал напавшего на посетителя охранника «Огней Сухоны»
Череповчанину грозит пожизненный срок за оборудование нарколаборатории в квартире
Вологодские спортсмены завоевали две золотых медали на Первенстве России по гиревому спорту
В Чагодощенском районе суд взыскал с водителя авто 10 тысяч рублей за сбитую собаку
Вологжанка угнала припаркованную для разгрузки товара «Газель»
Война и православие стали темами выставки вологодского объединения художников и фотографов «Самовар»
Житель Тотьмы задержан по подозрению в хранении наркотиков
 


14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

3181
0
17.02.2020 [БлогоVO]

«Ты еще жива?» — удивился доктор, когда Оля вновь зашла в его кабинет

156
0
17.02.2020 [Обзор Прессы]

Улетевший в небо. День памяти Александра Башлачева

90
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика