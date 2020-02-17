В Вологде из-за ремонта на подстанции отключили от электричества дома в центре города

17.02.2020 [Общество]

Дома на нескольких улицах в центре Вологды 17 февраля отключены от электричества с 13.30 до 16.30 из-за ремонтных работ на подстанции. В пресс-службе «Вологодской областной энергетической компании» корреспонденту NewsVo пояснили, что отключение плановое, и о нем управляющие компании предупреждали. Тем не менее, некоторые вологжане сообщили в редакцию, что объявлений об отключении не было.

В зоне отключения дома на улице Зосимовской, Герцена, Ветошкина, а также гимназия №2 на улице Первомайской. Кроме того, из-за отключения не работает светофор на перекрестке улиц Герцена и Зосимовская.

Тэги: электричество

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