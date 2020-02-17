Череповчанина, который поджег «Опель», не пропустивший его на «зебре», осудили условно

17.02.2020 [Происшествия]

В Череповце вынесли приговор 31-летнему мужчине, который поджег автомобиль, водитель которого не пропустил его на пешеходном переходе. Инцидент произошел в сентябре 2019 года. 

В полицию поступило сообщение о возгорании иномарки: причиной пожара стал поджог. На месте правоохранители выяснили, что «Опель» принадлежит 58-летней женщине. Огонь сильно повредил машину, ущерб оценили в в 239 280 рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, полицейские вычислили поджигателя, им оказался местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что за неделю до этого он переходил проезжую часть по пешеходному переходу в Индустриальном районе города. Водитель одной из машин не пропустил его. Череповчанин запомнил номер авто обидчика, а после, гуляя в Зашекснинском микрорайоне, увидел тот самый автомобиль. 

— Дома он взял пластиковую бутылку, приобрел бензин на заправке, подбежал к автомобилю, вылил бензин на капот, а затем поджег зажигалкой, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).  Череповчанину назначено наказание наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен будет выплатить хозяйке машины компенсацию причиненного ущерба.

Тэги: пожар в машине, поджог машины

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Депутат-единоросс из Вологды выложил в соцсеть видео, как едет с превышением скорости
В Вологду закупили фарш, мясо для которого продала ритуальная фирма из Ярославской области
Асфальт для депутата: как ФАМ в Вологде используют в предвыборных целях
Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги
В Череповце вандалы уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ
С 1 июля в Вологодской области снова вырастут тарифы ЖКХ
Присяжные признали опекунов Степы Кукина из Вологды виновными в гибели мальчика
Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?
10 млрд рублей планируют потратить на расширение трассы «Вологда-Новая Ладога»
74 дома в центре Вологды отключили от отопления из-за ремонтных работ
14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

3181
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде суд оштрафовал напавшего на посетителя охранника «Огней Сухоны»
Череповчанину грозит пожизненный срок за оборудование нарколаборатории в квартире
Вологодские спортсмены завоевали две золотых медали на Первенстве России по гиревому спорту
В Чагодощенском районе суд взыскал с водителя авто 10 тысяч рублей за сбитую собаку
Вологжанка угнала припаркованную для разгрузки товара «Газель»
Война и православие стали темами выставки вологодского объединения художников и фотографов «Самовар»
Житель Тотьмы задержан по подозрению в хранении наркотиков
 


14.02.2020 [Общество]

Замеры накапливаемого мусора в Вологодской области хотят провести без участия жителей?

3181
0
17.02.2020 [БлогоVO]

«Ты еще жива?» — удивился доктор, когда Оля вновь зашла в его кабинет

156
0
17.02.2020 [Обзор Прессы]

Улетевший в небо. День памяти Александра Башлачева

90
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика