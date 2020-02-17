Череповчанина, который поджег «Опель», не пропустивший его на «зебре», осудили условно

В Череповце вынесли приговор 31-летнему мужчине, который поджег автомобиль, водитель которого не пропустил его на пешеходном переходе. Инцидент произошел в сентябре 2019 года.

В полицию поступило сообщение о возгорании иномарки: причиной пожара стал поджог. На месте правоохранители выяснили, что «Опель» принадлежит 58-летней женщине. Огонь сильно повредил машину, ущерб оценили в в 239 280 рублей.

Как ранее сообщал NewsVo, полицейские вычислили поджигателя, им оказался местный житель. Полицейским мужчина рассказал, что за неделю до этого он переходил проезжую часть по пешеходному переходу в Индустриальном районе города. Водитель одной из машин не пропустил его. Череповчанин запомнил номер авто обидчика, а после, гуляя в Зашекснинском микрорайоне, увидел тот самый автомобиль.

— Дома он взял пластиковую бутылку, приобрел бензин на заправке, подбежал к автомобилю, вылил бензин на капот, а затем поджег зажигалкой, — сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Суд признал мужчину виновным в умышленном уничтожении чужого имущества, с причинением значительного ущерба, совершенном путем поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Череповчанину назначено наказание наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, он должен будет выплатить хозяйке машины компенсацию причиненного ущерба.