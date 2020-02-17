В Вологде филиал центра «Забота» в микрорайоне Лоста обещают отремонтировать к концу марта

17.02.2020 [Общество]

К концу марта в микрорайоне Лоста Вологды планируют отрыть после ремонта филиал культурно-досугового центра «Забота», сообщает пресс-служба городской администрации.

Помещения на первом этаже муниципалитет передал в распоряжение центра около года назад. Сейчас там завершается ремонт - обновляются кровля, кабинеты и коридоры, спортивный зал, сцена. В прошлом году была отремонтирована кровля. 

«Сейчас выполняем косметический ремонт. Значительно преобразится музыкальный центр, сцена: появится новый занавес, подвижный тканевый задник, экран для просмотра медиаматериалов. Заниматься здесь будет приятно и комфортно», - прокомментировала директор КДЦ «Забота» Людмила Кундина.

В восьми клубных формированиях филиала занимаются более сотни человек. Во время ремонта коллективы занимаются в Доме офицеров на улице Марии Ульяновой, 6. Занятия спортивных клубов, например, скандинавской ходьбы, проходят на уличных площадках.

В различных филиалах центра «Забота» работают более 100 кружков и секций, в которых постоянно занимаются около 3000 вологжан пожилого возраста. 

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