Пауэрлифтинг стал базовым видом спорта для Вологодской области

17.02.2020 [Спорт]

С 2020 года пауэрлифтинг стал базовым для Вологодской области видом спорта. Регион будет получать средства на его развитие из федерального бюджета.

«Получение видом спорта статуса „базовый для региона“ дает преимущества: его финансирование со стороны областного бюджета увеличивается вдвое, а муниципальный район, где спортсмены занимаются базовым видом спорта по программе спортивной подготовки, может претендовать на субсидию для подготовки спортивного резерва сборных команд области. На эти цели в 2020 году предусмотрено 32,6 млн. рублей», — рассказал начальник департамента физической культуры и спорта Сергей Фокичев.

Ранее базовыми видами спорта для Вологодской области являются конькобежный спорт, биатлон, лыжные гонки, хоккей, баскетбол, бокс, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, пулевая стрельба, футбол, спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт лиц с поражением ОДА, спорт слепых, полиатлон, спортивное ориентирование и пауэрлифтинг. Также рассматривается вопрос о признании базовыми видами спорта спортивной гимнастики и каратэ.

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