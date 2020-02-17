При пожаре в деревянном доме в Бабушкинском районе погиб мужчина

17.02.2020 [Происшествия]

Мужчина погиб при пожаре в двухквартирном деревянном доме в поселке Юрманга в Бабушкинском районе.  Трагедия произошла утром 16 февраля.

Сигнал о возгорании поступил в 8.38 утра. Пламя вспыхнуло в квартире, принадлежащей 53-летнему мужчине.

— Утром соседка, почувствовав запах дыма в своей квартире, сразу же сходила к своему соседу, но дверь он ей не открыл в связи с чем, она вызвала пожарную охрану. В результате возгорания повреждена внутренняя отделка, квартира закопчена продуктами горения; практически полностью уничтожен диван, стена примыкающая к дивану имеет термические повреждения в виде обугливания, — сообщает пресс-служба УМЧС по Вологодской области.

Хозяин квартиры был обнаружен на месте погибшим. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего. 

Сумма ущерба от пожара устанавливается. Квартиры не застрахованы.

Тэги: пожар

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