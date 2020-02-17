Череповчанка Евгения Лаленкова завоевала серебро Чемпионата мира по конькобежному спорту

17.02.2020 [Спорт]

Череповчанка Евгения Лаленкова стала призером Чемпионата мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Соревнования завершились в ночь на 17 февраля в американском Солт-Лейк-Сити.

В последний соревновательный день Евгения Лаленкова завоевала "серебро" на дистанции 1500 метров. Спортсменка показала результат в 1 минуту 51.13 секунды, и проиграла всего 21 сотую секунды голландке Ирен Вюст, с которой бежала в паре. На третьем месте ещё одна россиянка, Елизавета Казелина. Кроме того, Евгения Лаленкова дважды была четвертой: на дистанции 3000 метров и в командной гонке преследования.

Еще один конькобежец из Вологодской области, чреповчанин Артём Арефьев одержал победу на финальном этапе Кубка мира среди юниоров. Соревнования прошли в минувшие выходные в столице Белоруссии, на "Минск-Арене". На дистанции 500 метров Арефьев показал результат 35,22 сек. что позволило ему занять первое место.

Тэги: конькобежный спорт

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