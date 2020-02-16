В Череповце двое вандалов уничтожили ледяные скульптуры к 75-летию победы в ВОВ

16.02.2020 [Общество]

Сегодня ночью вандалы уничтожили все творения мастеров на площади Молодежи в Череповце, которые были созданы во время фестиваля ледяных скульптур. 

Камеры видеонаблюдения показали, что скульптуры разрушили двое мужчин около четырех часов утра. Сейчас их ищет полиция.

- Первым заметил, что скульптуры разрушены, мужчина, который гулял утром с собакой. На площади Молодежи установлены видеокамеры. Факт того, что фигуры были именно разрушены, установлен. Известно, что орудовали два человека. Кто они, сейчас выясняем, — сообщила сотрудник пресс-службы управления МВД Екатерина Кубышкина официальному сайту Череповца.

В фестивале участвовали 15 команд из разных городов, в том числе Череповца, Вологды, Великого Устюга, Тарноги, Тотьмы, Тулы, Ижевска, Сергиева Посада, Архангельска, Костромы и Москвы. Скульптуры изо льда на тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне мастера создавали в течение трех дней. Конкурс выиграла скульптура «Источник жизни» о блокадном Ленинграде:

Тэги: вандалы, ВОВ
Фото разбитых скульптур: Макс Кореш, Вадим Германов

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