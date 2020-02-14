Выставка находок вологодских археологов открылась в Доме Левашова

Выставка «Археологические исследования в Вологде и Великом Устюге в 2019 году» открылась 14 февраля в Доме Левашова на улице Герцена, 37 областной столицы. Игорь Кукушкин, начальник отдела учета использования, сохранения и популяризации памятников археологии АУК ВО "Вологдареставрация", на открытии рассказал об экспонатах выставки и о раскопках, в ходе которых эти предметы были найдены.

- Наша выставка посвящена работам 2019 года на двух объектах – это Великий Устюг и город Вологда. С Великим Устюгом мы впервые плотно работали. Во многом благодаря тому, что у нас появился новый исследователь Надежда Ивановна Калинина. Мы выполняли поручение комитета по охране объектов культурного наследия, ставили на охрану историческую часть города Великого Устюга. Великий Устюг упоминается с 12 века, а памятников археологии там нет! То есть там ничего у нас не охранялось, как это ни парадоксально! Это историческое поселение, а вот памятник ареологии – только великоустюгское городище маленький кусочек, а вся историческая часть она на охране не стояла. Наша работа носила, конечно, такой прикладной характер. Необходимо было историческую часть Великого Устюга охранять, для этого мы провели археологические работы, историко-архивные изыскания.

Благодаря работам Надежды Калининой удалось на современном топографическом плане реконструировать границы великоустюгской крепости начала XVII века.

- Это отдельная работа, она очень интересная! Я представляю, что это такое, потому что я также реконструировал границы крепости Вологды. Вот она то же самое сделала по Великому Устюгу. И уже по итогам этой работы мы на месте этой крепости закладывали разведочные археологические шурфы, в которых фиксировали состояние культурного слоя. В результате этого были найдены достаточно интересные находки, характеризующие материальную культуру Великого Устюга как развитого древнерусского города. В том числе были найдены изделия из железа, ключи, ножи, подковки. Ну и естественно одним из атрибутов, характерных для культурного слоя Великого Устюга, являются изразцы. Потому что именно в Великом Устюге было налажено производство изразцов, - говорит Игорь Кукушкин.

На выставке в Доме Левашова оформлены несколько витрин, на которых посетители смогут увидеть фрагменты старых великоустюгских изразцов. А на стенах – фотографии, отражающие ход работ археологов.

- Для специалистов, наверное, интересно, вот в этом шурфе показана мощность культурного слоя, -продолжает рассказ по экспозиции Игорь Полиевктович. - Это примерно 40-50 сантиметров хорошо сохранившегося культурного слоя на территории Великого Устюга, что говорит о том, что в Великом Устюге можно проводить целенаправленно археологические раскопки. Культурный слой там хорошо сохраняется и материалы там очень интересные. Остальная часть выставки посвящена работам на Вологодском городище 2019 года. Это мы проводили работы с целью сохранения объектов культурного наследия. Особенность этих раскопок была в том, что мы копали на грунтовом склоне. Поэтому нами не было найдено каких-то конструктивных элементов, связанных, например, с жилыми помещениями или с хозяйственными постройками. Но между тем, нами было найдено большое количество индивидуальных находок, массового материала. Среди индивидуальных находок попались такие, которых мы раньше не находили. Например, опасная бритва. То есть не все у нас в Вологде ходили с бородами, кто-то и брился. Очень интересный набор ключей. А также заготовки, изделия и отходы косторезного производства. Этому мы посвятили на выставке отдельную витринку. Эти находки говорят о том, что на этом участке или рядом с ним осуществлялось какое-то ремесленное производство по изготовлению костяных изделий

Выставка «Археологические исследования в Вологде и Великом Устюге в 2019 году» будет работать до конца апреля. Посетить её можно будет бесплатно в рабочие часы учреждения.