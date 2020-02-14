В Вологде благотворительную фотосессию «Реальная любовь хороших людей» перенесли на март из-за карантина

Благотворительную фотосессию «Реальная любовь хороших людей» перенесли на март из-за объявленного в регионе карантина по гриппу и ОРВИ. Акция должна была состояться в ТРЦ «Мармелад» в Вологде 15 февраля.

Это ежегодный проект фотохудожника Михаила Трапезникова, который помогает собрать деньги для подопечных благотворительного фонда «Хорошие люди». За благотворительный взнос — от 500 рублей для частных лиц и от 2000 рублей для представителей организаций — участники благотворительной фотосессии получат десять снимков.

В этом году все собранные во время акции средства пойдут на лечение подопечного фонда Дани Багрецова. Дане 9 лет, у него врожденная патология спинного мозга — spina bifida. Ребенку необходимо лечение суставов. Стоимость лечения 1 500 000 рублей. Если не начать лечение суставов, то со временем они разрушатся и начнутся боли. Даня потеряет возможность ходить.

Информация о новой дате фотосессии появится в группе фонда в соцсети.