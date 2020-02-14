Заместитель главного судебного пристава Вологодской области незаконно заключал госконтракты с фирмой супруги

В Вологде заместитель главного судебного пристава области Игорь Горустович уволен с занимаемой должности из-за коррупционного нарушения. Прокуратура выявила, что он заключал государственные контракты с фирмой, принадлежащей его жене.

«Прокуратурой области выявлены нарушения требований ст. 11 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» в действиях заместителя руководителя УФССП России по Вологодской области, который при наличии личной заинтересованности не принимал меры к предотвращению и урегулированию конфликта интересов в связи с заключением и исполнением государственных контрактов Управления и общества с ограниченной ответственностью, учредителем и руководителем которого является его супруга», - сообщает прокуратура Вологодской области.